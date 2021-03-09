Первый премьер-министр ДНР собрался в Госдуму

Первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай собрался баллотироваться в депутаты Госдумы. Об этом он рассказал Telegram-каналу издания НСН.

«Как глава "Союза добровольцев Донбасса" я считаю, что добровольцы заслужили право участвовать в законодательной власти РФ», — сказал он. По его словам, добровольцы должны идти во власть разных уровней: от районной до федеральной. Бородай добавил, что решение участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021-го было принято год назад.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила, что голосование продлится три дня.

Бородай занимал должность председателя Совета министров ДНР с 16 мая по 7 августа 2014 года, с 8 августа по 20 октября 2014 года занимал должность заместителя главы Совета. В настоящее время — глава «Союза добровольцев Донбасса».

В марте 2020 года представителем российских органов власти стал бывший глава ДНР Дмитрий Трапезников. Его назначили главой города Элиста (Калмыкия). Назначение Трапезникова вызвало многочисленные протесты. Митингующие потребовали его отставки. По их мнению, на ключевые посты в Калмыкии следует назначать людей, имеющих отношение к республике. В ходе выступлений они обращались к нему на украинском языке и устраивали молебен об отставке бывшего главы ДНР с новой должности.