Бывший глава ДНР стал мэром Элисты несмотря на протесты

Бывшего главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова назначили главой города Элиста несмотря на многочисленные протесты российских калмыков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Элистинское городское собрание (ЭГС) определило его победителем конкурса на замещение должности главы администрации города большинством голосов.

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Трапезников был назначен на пост исполняющего обязанности мэра Элисты 26 сентября 2019 года. После этого в Элисте состоялась акция протеста. Митингующие потребовали его отставки. По их мнению, на ключевые посты в Калмыкии следует назначать людей, имеющих отношение к республике. В ходе акций они обращались к нему на украинском языке и устраивали молебен об отставке бывшего главы ДНР с новой должности.

Глава республики Бату Хасиков призвал жителей «не выкрикивать лозунги», а также выступил с поддержкой Трапезникова, назвав его опытным «антикризисным менеджером». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение бывшего главы ДНР на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии.

В сентябре 2018-го Трапезников покинул Донбасс, проведя семь дней во главе ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко. На посту он в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне ДНР.

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