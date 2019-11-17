Российские калмыки начали съезжаться на протест против бывшего главы ДНР

В Элисте прошел согласованный митинг с требованием отставки с поста руководителя городской администрации бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова. На акцию пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей, сообщает агентство «ФедералПресс».

Помимо требований об отставке Трапезникова, митингующие заявили о необходимости возврата прямых выборов главы Элисты. Также говорилось о том, что кандидат на этот пост должен прожить в республике не менее пяти лет.

На акции были замечены представители калмыцкой политической элиты: бывший руководитель администрации главы региона Игорь Шалхаков и экс-министр земельных и имущественных отношений республики Пюрвя Мендяев.

«ФедералПресс» отмечает, что парламент Калмыкии разделил полномочия главы администрации Элисты, отделив от них обязанности мэра: таким образом, Трапезников по сути работает сити-менеджером. Мэром, вероятно, станет один из местных депутатов, пишет агентство.

Протесты в Элисте длятся с момента назначения Трапезникова в администрацию Элисты в сентябре этого года. Его кандидатуру предложил глава Калмыкии Бату Хасиков.

О судьбе Трапезникова не было никаких новостей после того, как он в сентябре 2018-го покинул Донбасс, проведя семь дней во главе ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко. В администрации ДНР Трапезников в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне самопровозглашенной республики.

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