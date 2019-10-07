Стали известны подробности встречи Хасикова с противниками бывшего главы ДНР

Глава Калмыкии Бату Хасиков провел встречу с жителями Элисты, но не смог объяснить им назначение на пост мэра города Дмитрия Трапезникова, который ранее руководил самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщает «Кавказский узел».

Один из участников встречи, который представился Иваном, отметил, что мероприятие прошло в спокойной обстановке, без провокаций и открытых конфликтов. «Я задал вопрос, за какие заслуги назначили исполняющим обязанности главы Трапезникова, какие у него есть подтвержденные достижения. Ничего конкретного Хасиков ответить не смог, использовал лишь общие фразы, без фактов. Я понял, что пытать Хасикова не имеет смысла», — рассказал активист.

По его словам, остальные участники просто высказывали свое недовольство назначением, на что Хасиков предложил компромисс: дать Трапезникову поработать год, чтобы жители Элисты смогли в него поверить. «Мы возразили, что готовы пойти навстречу и предложили назначить Трапезникова советником и.о. главы города, а на его место назначить человека, который уже работал в системе управления городом. Хасиков был непреклонен и сказал, что своего решения [о назначении Трапезникова] менять не будет», — добавил Иван.

Еще один активист Церен выразил мнение, что Трапезников как «участник войны на Украине» может попасть под санкции и существует риск того, что многие компании откажутся иметь с ним дело, опасаясь, что тоже попадут в ограничительные списки. «В итоге город будет прозябать», — посетовал он.

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Трапезников был назначен на пост мэра Элисты 26 сентября текущего года. В сентябре 2018-го он покинул Донбасс, проведя семь дней во главе ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко. В администрации ДНР Трапезников в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне самопровозглашенной республики.

На фоне назначения Трапезникова в Элисте начались митинги с требованием его отставки. Последний из них состоялся 2 октября и прошел в виде молебна. Акция собрала более 500 человек. В целом мероприятие носило мирный характер: горожане явились без транспарантов и звукоусилительных устройств, а также договорились не использовать оскорбления и нецензурные выражения.

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