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Калмыки на мове потребовали отставки бывшего главы ДНР с должности мэра

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@den_kazansky / Twitter

Жители Калмыкии заговорили на украинском языке и обратились к мэру Элисты Дмитрию Трапезникову, который ранее занимал должность главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте украинского журналиста Дениса Казанського.

«Хочу обратиться к Трапезникову на ненавистном ему украинском языке. Вы презирали украинский язык, вы уничтожали украинский язык в Донбассе. Вы приехали в Элисту и Калмыкию, чтобы уничтожать калмыцкий язык», — сказал один из митингующих.

Трапезников был назначен на пост мэра Элисты 26 сентября 2019 года. 7 сентября 2018-го он покинул Донбасс, проведя семь дней во главе ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко. В администрации ДНР Трапезников в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне самопровозглашенной республики.

На фоне назначения Трапезникова в Элисте начались митинги с требованием его отставки. Последний из них состоялся накануне, 2 октября, и прошел в виде молебна. Акция собрала более 500 человек. В целом мероприятие носило мирный характер: горожане явились без транспарантов и звукоусилительных устройств, а также договорились не использовать оскорбления и нецензурные выражения.

Глава республики Бату Хасиков призвал жителей не выкрикивать лозунги и выступил с поддержкой Трапезникова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение бывшего главы ДНР на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии.

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