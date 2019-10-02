Калмыки «помолились» об отставке бывшего главы ДНР с новой должности

В Элисте состоялся молебен с элементами митинга в рамках протеста против назначения бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова на пост мэра республиканской столицы. Об этом сообщает «РИА Калмыкия».

По информации издания, в городе на центральной площади Ленина во вторник, 1 октября, прошло публичное мероприятие, участниками которого стали более пятисот местных жителей. Собравшиеся требовали снять Трапезникова с должности главы городской администрации.

«Организаторы мероприятия называли акцию молебном, на месте всем пришедшим раздавали листовки с мантрами», — сказано в публикации. Впоследствии состоялось общее прочтение указанных текстов.

Отмечается, что в целом мероприятие носило мирный характер — горожане явились на нее без транспарантов и звукоусилительных устройств, а также договорились не использовать оскорбления и нецензурные выражения. В то же время в толпе были слышны выкрики: «Это наш город!»

В издании подчеркнули, что местные правоохранительные органы не вмешивались в проведение акции. Также известно о планах организаторов молебна в дальнейшем собрать санкционированный митинг.

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Трапезников был назначен на пост мэра Элисты 26 сентября 2019 года. После этого в Элисте состоялась акция протеста. Митингующие потребовали его отставки. По их мнению, на ключевые посты в Калмыкии следует назначать людей, имеющих отношение к республике. Глава республики Бату Хасиков призвал жителей «не выкрикивать лозунги», а также выступил с поддержкой Трапезникова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение бывшего главы ДНР на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии.

В сентябре 2018-го Трапезников покинул Донбасс, проведя семь дней во главе ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко. На посту он в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне ДНР.

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