Александр Емельяненко проспорил подаренный Кадыровым Mercedes

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко проспорил подаренный главой Чечни Рамзаном Кадыровым Mercedes. Об этом менеджер спортсмена Азамат Бостанов сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Бостанов рассказал, что Емельяненко заключил пари с главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым, согласно которому он должен был бросить пить, а в противном случае отдать автомобиль. «Он свое слово сдержал, а ведь стоимость машины начинается от трех миллионов рублей. Для меня этот спор был бы отличным стимулом. Для Александра... Как видите, его желание невозможно усмирить», — подчеркнул Висмурадов.

Емельяненко поспорил с Висмурадовым в феврале прошлого года. Спортсмен пообещал, что на год бросит пить. При этом он отметил, что отдаст Висмурадову один из подаренных главой Чечни автомобилей, если сорвется раньше срока.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову. На счету тяжеловеса 28 побед, 20 из которых нокаутом, и восемь поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



