Крупнейший производитель откажется от слова «нормальный» на косметике

Нидерландская компания Unilever не будет использовать слово «нормальный» на упаковках косметической продукции и в ее рекламе. Об этом сообщается на сайте концерна.

«Глобальное исследование опыта людей в индустрии красоты показывает, что использование слова “нормальный” для описания волос или кожи заставляет большинство людей испытывать отчуждение», — объяснил крупнейший производитель, которому принадлежат такие бренды, как Dove, Axe и Sunsilk.

Решение принято в рамках новой стратегии Positive Beauty («Позитивная красота»). Компания намерена отстаивать «новую эру красоты», которая будет справедливой и инклюзивной и не нанесет вреда планете.

Также Unilever пообещала не менять форму тела, размер, пропорции или цвет кожи моделей в рекламе посредством цифровой обработки. Помимо этого в продвижении средств будут участвовать люди из различных групп, которые недостаточно представлены.

На фоне протестов движения Black Lives Matter в странах Запада многие крупные компании решили пересмотреть свою политику. Косметическая компания Johnson & Johnson приняла решение снять с продажи средства для осветления пятен на коже, а Unilever — убрать с упаковок товаров слово «белый». Ее представители отметили, что употребление слов «бледный», «белый» и светлый», а также производных от них предполагает «единый идеал красоты». Аналогично задумала поступить и французская компания L'Oreal.