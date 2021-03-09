18-летняя фристайлистка завоевала первое в истории России золото чемпионата мира

18-летняя фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала первое в истории России золото чемпионата мира в парном могуле. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Соревнования прошли во вторник, 9 марта, в Алма-Ате. На втором месте расположилась еще одна россиянка Виктория Лазаренко. Третье место заняла представительница Казахстана Анастасия Городко.

Отечественная команда выступает на чемпионате мира под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России (ОКР) из-за запрета, наложенного Спортивным арбитражным судом.

Смирнова является мастером спорта по фристайлу. На ее счету также бронза чемпионата мира-2021 в могуле, бронза этапа Кубка мира-2020 в канадском Тремблане в могуле и победа на этапе Кубка Европы в швейцарском Айроло в могуле в 2018 году.