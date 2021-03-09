Путин ужесточил наказание за незаконную агитацию на выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция приравнивается к 500 тысячам рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняет РИА Новости, с инициативой ужесточить наказание выступили депутаты и главы думских комитетов по контролю и регламенту, а также по информационной политике — Ольга Савостьянова и Александр Хинштейн соответственно.

Документ увеличивает штрафы за предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума в неагитационный период либо в неположенных местах, создание агитационных материалов с нарушением законов о выборах, а также их размещение в местах или на объектах без разрешения их владельцев. Нарушившим закон физлицам придется заплатить от 5 до 20 тысяч рублей вместо 1-1,5 тысячи. Штраф для должностных лиц увеличивается от 2-5 тысяч до 30-50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100-500 тысяч вместо 20-100.

В феврале президент подписал закон о миллионных штрафах за посягательство на устойчивость Рунета из-за рубежа. Закон в том числе вводит требование установки на сетях операторов связи государственных средств контроля за ограничением доступа к противоправной информации. Также в нем прописано наказание для IT-ресурсов, которые «нарушают основополагающие права и свободы» граждан России.