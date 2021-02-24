Путин подписал закон о наказании за посягательство на Рунет из-за рубежа

Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за посягательство на устойчивость Рунета из-за рубежа. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон в том числе вводит требование установки на сетях операторов связи государственных средств контроля за ограничением доступа к противоправной информации. Также в нем прописано наказание для IT-ресурсов, которые «нарушают основополагающие права и свободы» граждан России.

За первое нарушение предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 200 до 400 тысяч для должностных лиц и от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей для организаций. При повторном нарушении суммы увеличиваются: до 300 тысяч для физических лиц, до 700 тысяч для должностных и до трех миллионов рублей для юридических лиц.

В декабре прошлого года Путин подписал закон о санкциях за цензуру в отношении российских СМИ. Документ подразумевает, что зарубежные соцсети будут наказывать за ограничение доступа к контенту российских СМИ. Мера действует в том числе в отношении YouTube, Facebook и Twitter. К ним могут применяться санкции в виде блокировки, замедления трафика или штрафов.