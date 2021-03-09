Климкин заявил про «определенный сигнал» Украине от США

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился мнением о перспективах введения на Украине двойного гражданства. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Он отметил, что в случае с представителями национальных меньшинств, компактно проживающих на приграничных территориях, вопрос двойного гражданства является вопросом безопасности страны.

Климкин добавил, что последними действиями США посылает Украине «определенный сигнал». По его словам, американцы пытаются донести до украинских властей мнение, что следует «заканчивать имитацию борьбы с коррупцией».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам планируют разрешить иметь двойное гражданство со всеми странами, кроме России.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, обязывающий правительство провести инвентаризацию законодательства по вопросам, связанным с двойным гражданством. Украинцам с иностранным паспортом запретят иметь допуск к государственной тайне, претендовать на государственные должности, состоять в партиях и вести предвыборную агитацию.

В конце февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) дал поручение правительству в течение двух месяцев разработать законопроект, регулирующий двойное гражданство на Украине.