Россиянин отсудил у застройщика сотни тысяч рублей за опасный балкон

Житель Смоленска отсудил у застройщика сотни тысяч рублей за ошибки в работе, которые создают угрозу жизни и здоровью людей. Об этом говорится на сайте Ленинского районного суда.

Россиянин заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Когда все работы были завершены, выяснилось, что квартира построена с недочетами. При этом застройщик отказался их исправлять.

Строительная экспертиза показала, что балконные ограждения и витражное остекление выполнены с нарушениями, что создает опасность для людей. В качестве причины назвали нарушение технологии изготовления и установки конструкций.

В итоге суд взыскал с застройщика 455,2 тысячи рублей в счет возмещения расходов по устранению нарушений, неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 30 тысяч рублей, 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, а также судебные расходы, понесенные истцом.

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