Российский застройщик «оскорбил» жильцов многоэтажек рекламным роликом

На российского застройщика «Брусника» возбудили дело из-за рекламного ролика, в котором девочка показывает средний палец. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области рассмотрит вопрос 17 декабря 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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В прокуратуру обратились физическое лицо, информагентство «Уралинформбюро» и СРОО «Безопасное детство». По их мнению, ролик формирует негативное отношение к жильцам многоэтажек прошлого века, а также к тем, кто не является клиентом «Брусники». Выставленный средний палец девочки расценили как «оскорбительную демонстрацию мужского полового органа», ассоциирующийся «с бранным словом, обозначающим мужской половой орган».

Заявители считают, что застройщик нарушил закон «О рекламе» (формирование негативного отношения к лицам, не пользующимися рекламируемыми товарами), а также побуждает детей упрашивать родителей стать клиентами «Брусники».

В ФАС ответили, что для признания ролика неэтичным требуется мнение большинства потребителей рекламы. Однако в службе отметили, что в видео отсутствует адрес сайта, где размещена проектная декларация, что действительно является нарушением федерального закона. «Потому что искусство вне закона», — прокомментировали претензии в «Бруснике».

В ролике застройщика девочка вместе с семьей переезжает на новое место жительства. Прощаясь с друзьями и любимой игрушкой, ребенок садится в машину и смотрит в окно на свой дом — многоэтажку, построенную еще в советские годы. Вдруг изначально грустная девочка улыбается и показывает дому средний палец. «Потому что надоело ютиться. Потому что дети. Потому что хочется. Потому что пора. Потому что "Брусника"» — слоган ролика.

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