Российские застройщики отказались отвечать за криминал гастарбайтеров

Российские застройщики не готовы нести ответственность за своих иностранных работников в их свободное время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на девелоперов.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что в некоторых регионах России выросла преступность среди мигрантов. Также им не хватает места в центрах временного содержания, что создает трудности при депортации. Медведев сказал, что считает возможным рассмотреть идею возложить ответственность за действия мигрантов на застройщиков.

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Мера вызвала много вопросов у представителей отрасли, которые отказались отвечать за криминал гастарбайтеров. По мнению девелоперов, они готовы нести ответственность за сотрудников в рабочее время, но не вправе контролировать их после. Также застройщики отметили, что зарегулированность рынка способна сократить поток мигрантов в страну, из-за чего замедлятся темпы строительства жилья.

Девелоперы говорят, что важно определить, где именно работодатель должен отвечать за сотрудника: на территории стройплощадки, района, города или страны. Но в целом в такую перспективу контроля не очень верят. «Застройщик едва ли сможет нести ответственность за действия мигранта за пределами его места работы, как и в случае с гражданами РФ», — сказал один из представителей отрасли.

По оценкам вице-премьера Марата Хуснуллина, из 8,9 миллиона человек, работающих в строительной отрасли, на приезжих приходится от одного до двух миллионов человек. В основном это жители бывших советских республик.

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