Рыбаки нашли мертвую акулу с шипом ската-хвостокола между глаз

Рыбаки в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас нашли молодую акулу-мако с шипом ската-хвостокола, торчащим между глаз. Об этом сообщает издание 9 News.

По всей видимости, акула сразилась со скатом, в результате чего шип последнего пронзил ее мозг. Когда шип вытащили из тела акулы, оказалось, что его длина составляла 20 сантиметров.

Обычно акулы-мако обитают на глубине и не охотятся на скатов. Некоторые виды скатов в Мексике вырастают до полутораметровой ширины и весят до 100 килограммов. На таких скатов охотятся только крупные акулы.

Скаты бывают агрессивны. Эксперты считают, что скаты редко используют свой хвост с шипом даже для самозащиты. Кроме того, скаты редко могут противостоять акулам, так как кожу хищных рыб очень нелегко проткнуть.

Ранее сообщалось, что большая белая акула, также известная как акула-людоед, устроила охоту на ската в десяти метрах от популярного пляжа на востоке австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс. После нескольких неудачных попыток хищница настигла ската и скрылась на глубине.