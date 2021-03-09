Покрытый тату мужчина раздвоил язык, закрасил глазные яблоки и прослыл дьяволом

Покрытый татуировками мужчина из города Куэрнавака, Мексика, потративший около 118,5 тысячи мексиканских песо (411,2 тысячи рублей) на модификации тела, прослыл дьяволом. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

24-летний отец восьмилетней дочери Маурисио Мандоза (Mauricio Mandoza) заинтересовался татуировками в пять лет, когда сходил с отцом на тату-сеанс. Первую татуировку он набил самостоятельно в 18 лет. После этого он увлекся модификациями и покрыл лицо и тело более чем 160 татуировками. Кроме того, он раздвоил язык, покрыл глазные яблоки чернилами и сделал 19 пирсингов.

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Мандоза утверждает, что на его коже осталось 25 процентов незакрашенных участков. Некоторые рисунки представляют для молодого отца особую значимость, в частности, дни рождения родителей и инициалы дочери.

Увлечение татуировками со временем переросло в профессию: мексиканец открыл тату-студию, в которой принял уже более 190 клиентов. Мандоза признается, что окружающие нередко осуждают его внешний вид и называют дьяволом. «Но я не позволяю этим комментариям влиять на меня», — подчеркнул он.

Семья и друзья поддерживают его страсть к модификациям. Желающим сделать татуировки Мандоза советует тщательно обдумать свое решение, чтобы в будущем не пожалеть. Он также призывает внимательно выбирать тату-мастера и перед сеансом изучить работы специалиста.

Ранее сообщалось, что рогатый мужчина из города Дортмунд, Германия, попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как сделал 516 модификаций тела. Немец Рольф Бухгольц (Rolf Buchholz) поставил два мировых рекорда — его признали обладателем самого большого числа пирсингов и наибольшего количества модификаций тела.