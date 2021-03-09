Стоимость компании Tesla рухнула

Tesla потеряла треть своей стоимости в третий раз за год. Рыночная капитализация компании рухнула почти на 300 миллиардов долларов (до 550 миллиардов). Об этом пишет Market Watch.

Акции Tesla 8 марта снизились по итогам пятой торговой сессии подряд (до 563 доллара), потеряв за этот период около 21 процента. Пикового уровня ценные бумаги достигали 26 января, тогда капитализация поднималась почти до 850 миллиардов долларов.

Одна из причин падения в последнее время — глобальная нехватка микросхем, которая повлияла на поставки автопроизводителей. Tesla временно приостановила выпуск своей самой популярной модели — Model 3 — на заводе в Калифорнии. В целом за последние 12 месяцев стоимость акций автогиганта взлетела более чем в 4,6 раза.

Основатель Tesla Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире 23 февраля. Тогда его состояние сократилось на 15 миллиардов долларов за сутки. Причиной этого мог стать комментарий предпринимателя о цене биткоина. Он высказал мнение, что цены на криптовалюты находятся на завышенном уровне. При этом за две недели до публикации компания Tesla объявила, что приобрела биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов.