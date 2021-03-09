Армянская оппозиция предъявила Пашиняну ультиматум

Армянская оппозиция предъявила премьер-министру страны Николу Пашиняну ультиматум. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оппозиционного движения «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.

По словам одного из организаторов акции протеста в Ереване, митингующие разблокируют входы в парламент, только если Пашинян уйдет в отставку и объявит досрочные парламентские выборы. Сагателян призвал премьера 10 марта явиться в Национальное собрание и покинуть свой пост. Тем не менее представитель оппозиции отметил, что Пашинян не пойдет на такой шаг, так как все его заявления о досрочных выборах — «очередная ложь».

Отмечается, что на данный момент демонстранты перекрыли входы в парламент и установили там палатки.

Ранее сообщалось, что протестующие в Ереване окружили резиденцию президента Армении Армена Саркисяна. На опубликованной в сети видеозаписи видно, как у ворот собрались митингующие. Около резиденции было выстроено оцепление силовиков, протестующие держатся на безопасном расстоянии.