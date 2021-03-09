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Внешность российской стюардессы на селфи восхитила иностранцев в сети

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Фото: @mezhevskayasnezhana

Стюардесса российской авиакомпании UTair поделилась видео и селфи с подписчиками и восхитила иностранных пользователей сети внешностью. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На ролике бортпроводница с ярким макияжем поворачивает головой, а затем приближает лицо, в то время как на фото она позирует с двумя детьми и улыбается.

«С праздником, милые дамы! Любите и будьте любимы», — подписала серию кадров девушка.

Пользователи сети бросились делать сотруднице авиакомпании комплименты а комментариях. «Ты такая привлекательная», «Очень красивая женщина», «Потрясающие кадры», «У тебя прекрасное лицо и глаза», — писали они под постом.

Ранее снимки стюардессы уже восхищали иностранцев в сети. Так, в марте девушка поделилась фотографией в зеркале, на которой она позирует в длинной белой рубашке и черных брюках. Подписчики оценили ее красоту.

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