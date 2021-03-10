Помощники Байдена снова запретили ему говорить с журналистами

Помощники президента США Джо Байдена снова запретили ему говорить с журналистами: представители СМИ попытались задать политику несколько вопросов, когда он ходил в хозяйственный магазин в Вашингтоне. Об этом пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что Байден около десяти минут осматривал магазин вместе с владельцами, после чего журналисты попытались задать ему несколько вопросов — один из них касался кризиса на границе с Мексикой. Прежде чем президент успел отреагировать, помощники прервали его и попросили прессу уйти.

Fox News напоминает, что Байден занимает должность президента уже 48 дней и все еще не провел ни одной официальной пресс-конференции. Это рекорд за последние сто лет: предыдущие американские лидеры проводили официальную встречу с журналистами спустя примерно месяц (в среднем).

В начале марта Белый дом по необъяснимым причинам прервал прямую трансляцию с Байденом. Он должен был ответить на вопросы конгрессменов-демократов, но эфир неожиданно прекратили.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться