Самая богатая женщина России продала свой роскошный отель

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и экс-владелица девелоперской компании «Интеко» Елена Батурина, которая является самой богатой женщиной России, продала свой роскошный отель в Дублине (Ирландия). Сделка уже согласована обеими сторонами, но пока еще не закрыта, пишет The Irish Times.

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Четырехзвездочным отелем Morrison заинтересовались британские финансовые инвесторы, которые приобрели его за более чем 65 миллионов евро (5,7 миллиарда рублей). Продажа недвижимости станет одной из крупнейших сделок в сегменте с начала пандемии.

Отель Morrison является одним из первых бутик-отелей в городе. Батурина купила его в 2012 году по выгодной цене — 22 миллиона евро. Впоследствии она вложила в его реконструкцию еще 10 миллионов евро. Только в 2019 году отель принес россиянке прибыль в размере 2,2 миллиона евро.

Объявление о продаже появилось в феврале 2020 года. Тогда за недвижимость просили 80-85 миллионов евро. Morrison вмещает 145 номеров и люксов, семь залов для проведения различных мероприятий, а также фитнес-центр с самыми современными тренажерами.

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