Раскрыт способ обойти «черный список» и дозвониться до абонента

Помещение кого-либо в «черный список» на телефоне не гарантирует того, что он не сможет дозвониться до абонента. Об этом предупредил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин, передает «Прайм».

Он указал, что у всех операторов мобильной связи есть платная услуга «антиопределитель номера», при которой звонок будет определяться как неизвестный, но пройдет к адресату. Однако существует и бесплатный способ обойти «черный список», используя штатные функции смартфона.

На Android-устройствах включить сокрытие номера можно в расширенных настройках смартфона. При этом, уточнил Кашкин, не все телефоны на этой операционной системе показывают эту опцию. На iPhone такая функция доступна с версии iOS 7. Для этого в настройках нужно выключить опцию «Показывать номер».

Эксперт отметил, что сейчас большинство пользователей уже не отвечает на звонки со скрытых номеров, опасаясь мошенников. Он назвал такое поведение «разумным» и предупредил, что злоумышленники технически продвинулись и теперь часто пользуются подменой номеров.