Российский парикмахер задержан по подозрению в педофилии

В Махачкале задержали мужчину-парикмахера по подозрению в действиях сексуального характера против несовершеннолетних детей. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

Подозреваемый может быть причастен к двум эпизодам педофилии. По данным Telegram-канала, мужчина приставал к двум мальчикам в парикмахерской, когда их матери отлучились в магазин. Дети рассказали матерям о случившемся, после чего родители обратились в полицию. Мужчина признал свою вину.

Следователи считают, что случаев подобного насилия могло быть гораздо больше. На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.