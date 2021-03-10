Пассажирка покашляла на таксиста и украла его телефон после просьбы надеть маску

В американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния, пассажирка такси покашляла на водителя и украла его телефон после того, как он попросил прикрыть лицо маской. Об этом сообщает CBS San Francisco.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 марта. 32-летний работник Uber Субхакар Хадка прибыл по вызову к трем женщинам и разместил их на заднем кресле. В дороге водитель заметил, что одна из клиенток едет без маски, пренебрегая правилами поведения в общественных местах в пандемию COVID-19.

Хадка припарковался и попросил пассажирку надеть маску, чтобы он смог продолжить путь. По его словам, он заехал на ближайшую заправочную станцию, позволив женщине купить маску. Он предупредил, что если клиентка не хочет следовать правилам, она должна выйти из машины.

После комментария водителя клиентка стала вести себя неадекватно. Она заявила, что ей «***» (все равно) на маски и принялась кашлять на Хадку. Затем она забрала с приборной панели его телефон и стянула с лица мужчины маску.

«Я не говорил им ничего оскорбительного, даже не думал об этом, я не так воспитан. Я не распускаю руки, меня не воспитывали так, а сами они отказывались выходить из машины», — пожаловался он. Он считает, что женщины так себя повели, поскольку он эмигрировал из Азии. «Если вы родились в Соединенных Штатах, не надо думать, что другие люди чем-то хуже вас», — призвал он.

Перед выходом из автомобиля одна из женщин распылила ему в лицо содержимое перцового баллончика. Мужчина стал задыхаться и тут же выбрался из салона.

Компания Uber выплатила Хадке 120 долларов (8,8 тысячи рублей) в качестве компенсации за причиненный клиентами ущерб, однако водитель счел это недостаточным. На краудфандинговой платформе GoFundMe появилась страница, где собрано уже 29,3 тысячи долларов (около двух миллионов рублей). Неадекватную клиентку заблокировали в приложении Uber.