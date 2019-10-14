Таксист увез спящего пассажира на другой конец страны и выставил солидный счет

Британский диджей Крис Рид, известный под псевдонимом Plastician, рассказал в своем Twitter-аккаунте, как водитель Uber перепутал адрес и случайно увез его на другой конец Великобритании. Его публикация стала вирусной и собрала тысячи ретвитов и сотни комментариев.

«Всю эту неделю разбираюсь в представителями Uber. Не пойму, как так вышло: пока я дремал и думал, что еду из лондонского района Фулхэм в город Кройдон, водитель отвез меня в другой конец Великобритании, — написал Рид в четверг, 10 октября. — Я проснулся в Мидлендсе! При этом таксист ни слова мне не сказал. Мы ехали пять с половиной часов по удвоенному тарифу».

В результате диджей получил счет на 1453 фунта стерлингов (117 тысяч рублей). Мужчина позвонил в колл-центр Uber, где ему подтвердили: адрес при заказе был введен корректно. «Теперь они все отрицают, — говорит Рид. — Однако у них нет доказательств, что я вводил тот адрес, по которому меня везли. Да я никогда в жизни не бывал в том районе».

«Не садись пьяным за руль и к таксистам Uber, — предупреждает британец. — Такое может произойти с каждым. Если же мне и придется заплатить за эту нелепую поездку, я надеюсь, что окружающие вынесут из этого урок».

8 октября сообщалось, что 20-летний Джозеф Ферджи (Joseph Fergie) из Эдинбурга, Шотландия, заснул в Uber после проведенной в клубе ночи и оказался на другом конце страны. Счет за поездку составил 400 фунтов стерлингов (около 32 тысяч рублей).

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