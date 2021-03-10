Глава сельсовета в Дагестане незаконно раздал чужую землю

Глава Каякентского сельсовета в Дагестане незаконно раздал четырем гражданам землю для ведения личного хозяйства. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина нарушил земельное законодательство. Он издал постановления, согласно которым участки общей площадью 8-10 тысяч квадратных метров бесплатно перешли в собственность других лиц.

Кроме того, глава сельсовета фактически затронул чужую территорию. Помимо того что был превышен допустимый предельный размер предоставляемых земельных участков, они находились в зоне индивидуальной жилой застройки и относились к категории земель населенных пунктов.

В результате муниципалитету был нанесен ущерб в размере примерно 3,8 миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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