Крупнейший частный остров в мире выставили на продажу

На Багамских островах выставили на продажу самый южный остров архипелага — Сент-Эндрюс, также известный как Little Ragged Island (Клочок). За него просят колоссальную сумму — 14 миллионов фунтов стерлингов (1,4 миллиарда рублей). Об этом пишет The Sun.

На данный момент Сент-Эндрюс является крупнейшим частным островом в мире, выставленным на продажу. Его реализуют 26 марта 2021 года на аукционе Concierge Auctions, для участия необходимо внести депозит в размере 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей).

Недвижимость занимает площадь в 295 гектаров. Большая часть острова не освоена, что делает объект привлекательным для желающих построить здесь курорт. На территории есть 18-луночное поле для гольфа, 10 километров пляжей с белым песком и глубоководье, где можно оборудовать причал для яхт.

Сент-Эндрюс находится в 10 минутах езды на лодке от другого острова, где имеется частный аэродром. В объявлении говорится, что остров подойдет как для поместья в тропиках, так и для возведения бутик-отеля.

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