Два льва растерзали отслеживавшего диких зверей мужчину

Два молодых льва в национальном парке Маракеле в ЮАР растерзали мужчину, который отслеживал диких зверей. Об этом сообщает портал Eyewitness News.

В понедельник, 8 марта, 27-летний сотрудник национального парка отправился на поиск диких животных, чтобы сообщить гидам, куда направить группы туристов. По неизвестной причине он оставил автомобиль и отправился на поиски пешком. Неожиданно на мужчину напали два льва.

«Очевидец проезжал по парку и увидел двух львов, которые поедали человека. Он сообщил об этом руководству парка. На место происшествия вызвали полицию», — сказал представитель местной полиции Мотлафела Мохапело (Motlafelf Mojapelo).

Прибывшие полицейские застали хищников за поеданием погибшего. Смотрители парка застрелили животных. «Убивший человека лев может снова напасть на людей», — пояснил Мохапело.

Ранее сообщалось, что сотрудник заповедника в городе Худспрейт в ЮАР погиб в результате нападения двух львов. 68-летний мужчина зашел в вольер к двум львам, животные бросились на него и нанесли ему смертельные раны.