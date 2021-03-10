В Балтийском море назрел конфликт из-за опасного острова

Власти шведского региона Сконе возмутились строительством искусственного острова под названием Линеттхольм рядом со столицей Дании Копенгагеном и проливом Эресунн, который соединяет Балтийское и Северное моря. Политики обеспокоились, что появление нового объекта может негативно сказаться на экологии и повлиять на водоснабжение. В итоге между странами фактически назрел конфликт. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно плану, остров должен появиться недалеко от Эресуннского моста, который соединяет Копенгаген со шведским городом Мальме. Обсуждение проекта назначено на март 2021 года. Однако в Сконе выступили против строительства. Власти предположили, что остров повлияет на окружающую среду.

«Эресунн — это узкий пролив с прекрасным экологическим балансом. Мы обязаны поддерживать его в здоровом состоянии. Здесь есть риск заражения и сокращения притока воды в проливы. Балтийское море уже находится не в лучшем состоянии, поэтому мы не хотим ни малейших изменений», — заключили в службе водоснабжения Сконе.

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Недовольство шведской стороны поддержали и другие эксперты. Они отметили, что недвижимость на опасном острове не сможет решить жилищный вопрос, так как из-за высокой стоимости она будет доступна только обеспеченным покупателям. Некоторые из специалистов также обратили внимание на состояние имеющего выход в Атлантический океан пролива, который страдает от загрязнений, и предположили, что строительство острова усугубит проблему.

Однако представители компании By&Havn, которая планирует строительство, не согласились с критическими заявлениями. Они отметили, что тщательно изучили влияние острова на окружающую среду, и назвали возможные последствия незначительными. В By&Havn также подтвердили, что ознакомились с заявлениями шведской стороны, и пообещали наладить диалог с соседями.

«Аналогичные опасения высказывались и во время планирования моста, соединяющего Данию и Швецию. Тогда мы достигли понимания и нашли решение. Я уверен, что на этот раз мы сделаем то же самое», — заключил исполнительный директор By&Havn Ингвар Сейр Хансен.

Строительство острова задумали в 2018 году. Тогда в гавани к северу от центра Копенгагена планировали оборудовать участок площадью 2,8 квадратного километра и к 2050 году застроить его домами. Согласно расчетам, там смогли бы поселиться 35 тысяч человек. Полученные от продажи недвижимости средства хотели потратить на строительство туннеля и новой ветки метро. Таким способом в Копенгагене решили повлиять на жилищный кризис и переосмыслить городскую инфраструктуру.

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