Илон Маск рекордно разбогател за день

Состояние главы Tesla Илона Маска взлетело на рекордные 25 миллиардов долларов за один день, 9 марта. Он почти догнал самого богатого человека в мире Джефа Безоса, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Капитал Безоса составляет 180 миллиардов долларов, Маск отстает от него на шесть миллиардов долларов. Состояние Маска подскочило благодаря росту акций Tesla. Они показали максимальный прирост за год — почти на 20 процентов.

По итогам торгов 9 марта ценные бумаги подскочили на 19,64 процента (до 673,58 доллара за бумагу. Капитализация автогиганта выросла на 106,2 миллиарда долларов, составив 646,6 миллиарда. Такие результаты Tesla показала на фоне новости об увеличении продаж в Китае, пишет Reuters.

Ранее акции компании снижались пять торговых сессии подряд, потеряв за этот период около 21 процента. Пикового уровня ценные бумаги достигли 26 января, тогда капитализация поднялась почти до 850 миллиардов долларов.

Маск потерял статус самого богатого человека в мире 23 февраля. Тогда его состояние сократилось на 15 миллиардов долларов за сутки.