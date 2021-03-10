В Одессу прибыла группа противоминных кораблей НАТО

Вторая противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 вошла в порт Одессы, что стало первым с начала года визитом кораблей Североатлантического альянса в город, пишет местный портал «Думская.net».

По данным журналистов, в составе морского отряда находятся испанские и румынские, а его флагман — учебный корабль A577 TCG ходит по флагом Турции. Командует группой капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.

Материалы по теме Флагман без двигателя Украинский флот превратился в ржавую рухлядь

Как отмечает издание, капитаны судов 10 марта проведут в Одессе встречу с высшим командным составом Военно-морского флота Украины. При этом официальная цель визита судов альянса в порт не называется.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах провести в Одессе совместные с НАТО командно-штабные учения в 2021 году. Они получат название «Нерушимая стойкость» и состоятся до конца 2021 года.

При этом правительство страны приняло решение продать или утилизировать свой флагманский корабль — недостроенный тяжелый ракетный крейсер «Украина», предварительно сняв с него все вооружение. Отмечается, что в случае внепланового затопления судна может произойти экологическая катастрофа в акватории рек Ингул, Южный Буг, а также Черного моря.