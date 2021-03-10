Свинка Пеппа едва не убила девочку с редкой мутацией

Посещение парка развлечений «Мир свинки Пеппы» едва не убило трехлетнюю девочку из Великобритании, которая страдает от эпилепсии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В четыре месяца у Лолы Шелдон (Lola Sheldon) обнаружили редкую мутацию, вызывающую эпилепсию, аутизм, обсессивно-компульсивный синдром и синдром дефицита внимания и гиперактивности. В ее случае она привела к развитию эпилепсии. Избыток положительных эмоций приводят к приступам, которые грозят остановкой дыхания и смертью.

Родители Лолы рассказали Daily Mail, что в честь третьего дня рождения отвели дочь в парк развлечений «Мир свинки Пеппы». Девочке так понравились аттракционы, что после возвращения домой у нее начался многочасовой приступ. После этого она на несколько дней попала в больницу.

«Когда она идет на детский праздник, за ней нужно внимательно следить, — рассказывает мать Лолы. — Если мне кажется, что ее начинают переполнять положительные эмоции, мне приходится выводить ее из комнаты».

Ранее сообщалось, что жительница британского города Рингвуд из-за редкой болезни лишилась способности узнавать людей по лицам. «Все лица выглядят одинаково, — объясняет девушка. — Я вижу два глаза, нос и рот, но они буквально у всех одни и те же».