Врачи выкачали всю кровь из девушки ради ее спасения

В Великобритании врачи выкачали из студентки всю кровь во время операции, чтобы спасти ее от редкой болезни. Об этом сообщает LADBible.

23-летняя Иззи Скотт (Izzy Scott) учится на третьем курсе театрального факультета в университете Йорка. В октябре 2018 года она начала страдать от сильной одышки, болей в груди и головокружений. Ее губы посинели из-за недостатка кислорода. Через некоторое время девушке стало так плохо, что она не могла выйти из дома. Однако терапевт не мог поставить ей диагноз и постоянно направлял к разным специалистам.

В итоге лишь в декабре 2019 года у нее диагностировали хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию — заболевание, при котором в легких образуются рубцы и тромбы. Во всей Великобритании от этого недуга страдают 400 человек.

Студентку доставили в больницу в Кембридже — единственную в стране, где врачи знали, как лечить это заболевание. Чтобы удалить из легких Скотт все тромбы, медикам пришлось пойти на рискованную операцию: выкачать всю кровь из тела девушки и понизить ее температуру тела наполовину. «Мне сказали, что технически во время операции я буду мертва. Врачам придется убить меня и воскресить», — рассказала британка.

Операцию назначили на август 2020 года. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, семья не могла приехать поддержать девушку. «Три дня до операции я была совсем одна. Мне не давала покоя мысль, что, если я не проснусь, мой последний разговор с родными будет по FaceTime», — призналась Скотт. Операция прошла успешно, однако из-за мозгового кровотечения пациентке пришлось провести в больнице еще три недели.

Британка поблагодарила врачей за труд: операция значительно улучшила качество ее жизни. В разгар болезни она не могла даже подняться по лестнице и завязать шнурки. Скотт призвала медицинское сообщество улучшать осведомленность о хронической тромбоэмболической легочной гипертензии, чтобы всем пациентам смогли оказать своевременную помощь.