Женщина рассказала про «лопнувшую» после неудачной операции грудь

Жительница британского графства Эссекс, пережившая неудачную пластическую операцию, рассказала о «лопнувшей» груди. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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Броген Ри (Brogan Rea) половину жизни мучилась от боли в спине из-за слишком большой груди. «Она начала расти, когда мне было 10 лет, и так с тех пор и не прекратила», — жаловалась женщина. К 23 годам она носила бюстгальтер с размером 36H (обхват груди 117-119 сантиметров). Ей хотелось уменьшить его хотя бы до 36D (99-102 сантиметра).

Ри два года искала клинику, где такую процедуру сделают по доступной ей цене, и нашла ее в Турции. В феврале она прилетела в Стамбул, где ей обещали уменьшить грудь и сделать липосакцию за три тысячи фунтов стерлингов (275 тысяч рублей). Сразу после операции женщину отправили в гостиницу и оставили без медицинской помощи. У нее был жар, она долго не могла подняться с кровати и лежала на простыне, перепачканной в крови и моче.

Когда Ри стало немного лучше, она сумела добраться до аэропорта и вылетела в Великобританию на рейсе с пересадкой на Украине, продолжавшемся семь часов. После прибытия она столкнулась с новой проблемой. «Мне было нельзя поднимать тяжести, но пришлось забрать багаж, когда я вышла из самолета, — рассказывает женщина. — И тогда я почувствовала, как "лопаются" обе груди. Швы разошлись, и на их месте остались открытые раны».

Ри утверждает, что теперь из ран сочится гной, соски потемнели, а с одной из сторон грудь приобрела кубическую форму. При этом обещанного уменьшения размера не наблюдается. «Моя грудь совершенно испорчена, но идти в местную больницу страшно, боюсь заразиться коронавирусом, — говорит женщина. — Так что обрабатываю раны антисептиком и надеюсь, что обойдется без инфекции или сепсиса».

В 2019 году сообщалось, что в телепередаче Botched, рассказывающей о неудачных пластических операциях, приняла участие любительница косплея Имани, которая жалуется на непослушные имплантаты в ягодицах. «У меня теперь практически тройной зад», — говорит она.

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