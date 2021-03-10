В России разработали ракету-ловушку для беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на патентные документы ученых из «Российского федерального ядерного центра – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ) госкорпорации «Росатом».

Согласно описанию запатентованного изобретения, оно состоит из ракеты с блоком наведения, доставляющей контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой, по углам которой прикреплены грузы. Данные грузы помогают растянуть сеть в полете и обеспечивают захват дрона.

Создатели проекта считают, что существующие в России аналогичные проекты по захвату беспилотников неэффективны против скоростных маневренных БПЛА. Они отмечают, что их ракета-ловушка сможет справиться с данной задачей за счет увеличения начальной скорости грузов с прикрепленными вытяжными стропами, которые связаны с сетью-ловушкой, путем удлинения метательных стволов при вылете из них грузов.

Ранее сообщалось, что в России летом испытают вооружение тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтиус». В ходе тестов предполагается нанести с БПЛА «первые авиаудары по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса "воздух — поверхность", в том числе высокоточными управляемыми ракетами и корректируемыми авиабомбами».