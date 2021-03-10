На Украине кот задушил младенца

На Украине кот задушил четырехмесячного младенца. Об этом сообщил Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в своем Facebook-аккаунте.

По данным медучреждения, мать обнаружила ребенка без признаков жизни в коляске. При этом на лице у мальчика лежал кот.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи провели реанимационные мероприятия и по настоянию родителей транспортировали ребенка в Острожскую центральную районную больницу, где врачи констатировали смерть младенца.

Ранее сообщалось, что в России женщина накормила младенца грудным молоком после употребления спиртного, в результате чего ребенок умер. По данным пресс-службы управления Следственного комитета по Республике Алтай, 11 января 32-летняя мать отмечала свой день рождения и выпивала алкоголь. Позже она пошла спать и легла рядом с четырехмесячным сыном. В течение ночи она дважды кормила мальчика грудью, что привело к его смертельному отравлению.