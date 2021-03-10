Информаторы WADA Степановы подали в ООН иск против России

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы подали в Организацию объединенных наций (ООН) иск против России. Об этом сообщает Sports Integrity Initiative.

Степановы заявили, что в России существовала государственная допинговая программа, которая нарушала статью Международного пакта о гражданских и политических правах. В иске утверждается, что у Юлии Степановой не было иного выбора, кроме как участвовать в медицинском эксперименте, которым была допинговая программа.

Юлия Степанова, выступавшая в беге на средние дистанции, в 2014 году вместе с бывшим сотрудником Российского антидопинговго агентства (РУСАДА) Виталием Степановым переехала в США и стала информатором WADA. В результате допингового скандала, вызванного показаниями Степановых, ряд российских спортсменов, включая всех легкоатлетов (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) не выступил на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Степанова отбывала двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенных препаратов с 2013 по 2015 год, ее результаты с 2011-го были аннулированы. Помимо этого, она не была допущена до участия в Олимпиаде-2016.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



