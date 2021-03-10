Бывший чемпион UFC Джон Джонс присел со штангой весом 200 килограммов

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс поделился видео с силовой тренировки. Ролик доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.
Джонс, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), выполнил присед Зерчера со штангой весом 200 килограммов. Американец сделал пять повторений упражнения.
Джонс — бывший чемпион промоушена в полутяжелом весе. Он готовится к дебюту в тяжелом весе. Американец сосредоточился на силовых упражнениях и наборе мышечной массы.
До октября 2020-го Джонс возглавлял рейтинг лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.