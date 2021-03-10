Россиянина обвинили в совершаемых на протяжении почти 20 лет изнасилованиях

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего жителя Томской области в серии изнасилований, которые, по версии следствия, он совершал на протяжении почти 20 лет. Об этом в среду, 10 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Личность преступника удалось установить только с помощью современных криминалистических средств и генотипической экспертизы — был обнаружен ДНК-профиль, который совпал с профилем предполагаемого преступника.

Как считает следствие, с 2001 по 2020 год на территории Томской области преступник нападал на женщин и насиловал их. Потерпевшие опознали насильника.

Следователями было возбуждено уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Уточняется, что обвиняемый частично признал свою вину. В данный момент дело направлено в суд, обвиняемый находится под стражей.