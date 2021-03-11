Жена актера Владимира Долинского попала в ДТП с четырьмя автомобилями

Жена российского актера и телеведущего Владимира Долинского Наталья Волкова попала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал HUE.

Согласно предварительным данным, на Большой Дорогомиловской улице столкнулись четыре автомобиля. Артистка не пострадала. Сам Долинский в настоящее время находится на гастролях.

«Автомобиль резко поменял направление, сшиб две машины — одна прилетела в другую. У водителя-виновника аварии начался приступ эпилепсии, от медицинской помощи он отказался», — раскрыла подробности участница ДТП.

Долинский является заслуженным артистом России. Он известен по таким фильмам, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Игра на миллионы» и «Ярик». Волкова не снимается в кино с 1990-х годов. До этого она появлялась в картинах «Парк советского периода» и «Пожелание успеха».