Африканец попался ФСБ при попытке провезти соотечественников в Россию

ФСБ задержала гражданина одной из стран Африки, пытавшегося дать взятку пограничникам в аэропорту Внуково за провоз пяти своих соотечественников без документов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В результате проведенных мероприятий при попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран», — говорится в сообщении. В спецслужбе уточнили, что задержанный попался, когда пытался за вознаграждение организовать прохождение всех видов контроля с использованием поддельных документов.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу, кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по статье об организации незаконной миграции. Судьба соотечественников африканца не раскрывается.

В ноябре 2020 года в Ленинградской области суд приговорил к принудительному выдворению из России и штрафу трех иностранцев, виновных в неоднократном нарушении пограничного режима. За несколько дней до задержания все трое уже попадали в руки пограничников при попытке сбежать в Финляндию.