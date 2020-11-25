Латиноамериканцы попались ФСБ при попытке сбежать из России через лес

В Ленинградской области суд приговорил к принудительному выдворению из России и штрафу трех иностранцев, виновных в неоднократном нарушении пограничного режима. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает «Интерфакс»

По данным агентства, 19 ноября трое граждан одной из стран Латинской Америки в возрасте от 27 до 32 лет были остановлены пограничниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России для проверки документов недалеко от Финской границы. После этого двое мужчин и женщина попытались сбежать в лес, но были задержаны.

Сотрудники ФСБ выяснили, что за несколько дней до задержания все трое уже попадали в руки пограничников при попытке сбежать в Финляндию. Нарушителей отправили в центр временного содержания иностранцев, где они будут находиться до дня депортации.

По данным ФСБ, за ноябрь 2020 года пограничники задержали в Ленинградской области свыше 250 нарушителей, пытавшихся попасть в европейские страны. Из них 230 человек являлись гражданами иностранных государств.