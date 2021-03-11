Майк Тайсон выбрал бой года в UFC

Американский боксер, бывший чемпион мира Майк Тайсон выбрал бой года в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает BJ Penn.

По мнению американца, лучшим стал поединок его соотечественников, тяжеловесов Деррика Льюиса и Кертиса Блейдса. «Знаете, что меня напугало? Второй удар, который нанес Блейдсу Льюис. Не было похоже, что он попадет, но этот второй удар... Бог ты мой», — заявил Тайсон.

Льюис нокаутировал Блейдса во втором раунде главного поединка на турнире UFC Fight Night 185, который прошел 21 февраля. Для американца эта победа стала 25-й в карьере. На его счету также семь поражений, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

В рамках того же турнира 75-й бой в карьере провел российский тяжеловес Алексей Олейник. Он проиграл американцу Крису Дакасу техническим нокаутом в первом раунде.