Во Владимире похоронили писательницу Татьяну Полякову

Во Владимире похоронили автора детективных романов Татьяну Полякову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшую коллегу Поляковой журналистку Валерию Сергееву.

Отпевание прошло в Свято-Успенском Княгинином монастыре. «Похоронили на Улыбышевском кладбище во Владимире рядом с храмом Всех Святых», — добавила Сергеева. Она также подчеркнула, что с писательницей пришло проститься много людей.

Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Она написала более 90 романов в жанре «авантюрный детектив», которые разошлись общим тиражом около 30 миллионов экземпляров. Она входила в пятерку самых издаваемых в России авторов.

О смерти писательницы стало известно во вторник, 9 марта. Она скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.