Девушка нашла скорпионов в шкафу с одеждой и испугала пользователей сети

Жительница США обнаружила скорпионов в своей одежде и испугала пользователей сети. Соответствующий пост появился на портале Reddit.

Пользовательница с никнеймом @pinkcatsonacid опубликовала снимок маленького скорпиона, размещенного на чайной ложке. По словам героини, членистоногий сидел на майке, которую она собиралась надеть. Комментаторы посоветовали девушке поискать и других паукообразных, так он не мог оказаться в ее доме в одиночку.

Героиня последовала рекомендации юзеров и нашла еще несколько скорпионов в своем шкафу. Они оказались более крупными, и американка решила положить их в пластиковую бутылку.

Подписчики блогерши удивились ее находке и выразили свое изумление в комментариях. «Да как это вообще возможно?», «Срочно вызывай дезинсектора», «О боже, должно быть, у тебя их там сотни!» — недоумевали они.

В феврале девушка обнаружила паука в посылке с новой вещью популярного бренда. На кадрах видео пользовательница по имени Фрэнк показала упакованный в прозрачный пакет предмет одежды бежевого цвета, по которому ползал крупный паук. В подписи к публикации девушка обратилась к интернет-магазину, сказав, что им следует забрать своего «сотрудника» обратно, иначе она начнет взимать с него арендную плату за проживание в ее доме.