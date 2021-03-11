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Россиянин напал с ножом на продавщицу ради водки и получил отпор

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Житель деревни Уптино в Башкирии напал с ножом на сотрудницу магазина и потребовал бесплатно выдать ему бутылку водки, но получил отпор. Инцидент сняли камеры наблюдения, видео опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

На видео мужчина у кассы стучит кулаком по прилавку и что-то требует от продавщицы. Получив отказ, он достает из кармана нож и пытается схватить женщину, но та успевает отбежать. Затем россиянин начинает перепалку с покупательницей, бьет ее по голове и замахивается ножом. Та уворачивается и оказывает ему сопротивление.

По данным канала, позже в магазин зашел другой мужчина и угомонил нападавшего. Полиция задержала дебошира, им оказался ранее судимый 43-летний селянин. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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