Россиянин напал с ножом на продавщицу ради водки и получил отпор

Житель деревни Уптино в Башкирии напал с ножом на сотрудницу магазина и потребовал бесплатно выдать ему бутылку водки, но получил отпор. Инцидент сняли камеры наблюдения, видео опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

На видео мужчина у кассы стучит кулаком по прилавку и что-то требует от продавщицы. Получив отказ, он достает из кармана нож и пытается схватить женщину, но та успевает отбежать. Затем россиянин начинает перепалку с покупательницей, бьет ее по голове и замахивается ножом. Та уворачивается и оказывает ему сопротивление.

По данным канала, позже в магазин зашел другой мужчина и угомонил нападавшего. Полиция задержала дебошира, им оказался ранее судимый 43-летний селянин. Возбуждено уголовное дело о разбое.