Россиянин получил смертельные травмы в очереди на кассе супермаркета

В Санкт-Петербурге полиция задержала россиянина, который в очереди на кассе супермаркета случайно нанес смертельные травмы другому покупателю. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

35-летний мужчина ждал своей очереди, чтобы купить сигарет, когда перед ним на кассе произошел конфликт. У подвыпившего россиянина из-под куртки выпала замороженная курица. В результате разбирательств он толкнул другого покупателя.

В результате неудачного падения мужчина повредил голову и селезенку, через несколько часов он умер от потери крови. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В сентябре житель Бурятии убил продавщицу банкой компота. Мужчина под видом покупателя пришел в магазин в поселке Новый Уоян. Он сначала ударил продавщицу банкой компота, затем стал кидать в нее стеклянные бутылки, а потом нанес ей несколько ударов ножом. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег магазин. При этом молодой человек похитил из сумки предпринимательницы и кассы магазина 88 тысяч рублей. Таким образом россиянин хотел помочь брату, находящемуся в колонии, с карточным долгом.