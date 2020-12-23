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Россиянин получил смертельные травмы в очереди на кассе супермаркета

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция задержала россиянина, который в очереди на кассе супермаркета случайно нанес смертельные травмы другому покупателю. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

35-летний мужчина ждал своей очереди, чтобы купить сигарет, когда перед ним на кассе произошел конфликт. У подвыпившего россиянина из-под куртки выпала замороженная курица. В результате разбирательств он толкнул другого покупателя.

В результате неудачного падения мужчина повредил голову и селезенку, через несколько часов он умер от потери крови. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В сентябре житель Бурятии убил продавщицу банкой компота. Мужчина под видом покупателя пришел в магазин в поселке Новый Уоян. Он сначала ударил продавщицу банкой компота, затем стал кидать в нее стеклянные бутылки, а потом нанес ей несколько ударов ножом. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег магазин. При этом молодой человек похитил из сумки предпринимательницы и кассы магазина 88 тысяч рублей. Таким образом россиянин хотел помочь брату, находящемуся в колонии, с карточным долгом.

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