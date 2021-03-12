Азербайджан обвинил Армению в тайной переброске военных в Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором обвинил Армению в тайной переброске своих военных на территорию Нагорного Карабаха, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, переброска солдат проводилась через Лачинский коридор в штатской одежде и на гражданских транспортных средствах втайне от российских миротворцев, что «является грубым нарушением международных обязательств».

Дипломат подчеркнул, что такие действия Еревана противоречат подписанному совместно с Москвой и Баку трехстороннему заявлению и ставят под угрозу соблюдение перемирия в регионе. Он добавил, сам факт переброски не ставится под сомнение у жителей Армении. Министр пояснил, что инцидент уже вызвал протесты у семей армянских военнослужащих, а ситуацию осветили местные СМИ.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и НКР при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В регион был введен российский миротворческий контингент.