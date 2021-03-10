В Нагорном Карабахе ответили на слухи о доставке миротворцами проституток в Шушу

Информация в социальных сетях о том, что две проститутки из Степанакерта были доставлены российскими миротворцами в подконтрольный Азербайджану город Шуша — абсолютная ложь. Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Унан Тадевосян, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Распространенная информация не имеет ничего общего с действительностью, подчеркнул он.

«Соответствующее расследование инцидента было проведено совместно с российскими войсками, находящимися в составе миротворческой миссии в Арцахе», — заявил Тадевосян, комментируя слухи.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и НКР при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В регион введен российский миротворческий контингент.